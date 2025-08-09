МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Джабаров: на Аляске не будет третьих лиц, желающих постоять в предбаннике

Первая за долгие годы встреча глав двух государств пройдет на месте исторической значимости.
Гоар Хачатурян 2025-08-09 12:46:43
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Выбор Аляски местом встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа — оригинальное и рациональное решение. Такое мнение в беседе со «звездой» выразил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Любая третья страна — там наверняка будет много желающих поучаствовать или рядом постоять в предбаннике, как это было в прежние времена. А здесь — территория Соединенных Штатов, которая по сути является пограничной с нашей территорией, логистика очень удобная», - поделился он.

По мнению Джабарова, это нестандартный, но оптимальный вариант для саммита глав двух государств, Он отметил, что Аляска обеспечит спокойствие и безопасность визита российского лидера в США.

Кроме того, Дональду Трампу уже отправлено ответное приглашение посетить Российскую Федерацию.

«Я думаю, что оно (приглашение — Прим. ред.) будет принято», - считает сенатор.

Он отметил, что основной темой разговора станет, конечно, украинский кризис. Кроме того, будут обсуждены двусторонние отношения России и США. Однако гадать здесь смысла нет, добавил Джабаров.

«Об этом знает только руководство двух государств. Поэтому надо подождать, набраться терпения и пожелать, чтобы эта встреча прошла успешно», - заключил он.

Напомним, в Кремле подтвердили встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на следующей неделе. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры пройдут 15 августа на Аляске.

#Дональд Трамп #аляска #Владимир Путин #наш эксклюзив #встреча
