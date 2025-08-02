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Попавший в реанимацию Иван Краско отказывался от еды и воды

На данный момент артист находится в реанимации.
Игнат Далакян 2025-08-02 16:09:03
© Фото: Aleksey Smyshlyaev, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Попавший в реанимацию советский и российский актер Иван Краско в последние дни отказывался от воды. Об этом рассказал «Звезде» его концертный директор Вячеслав Смородинов.

«Он уже был лежачим, он на даче находился. За ним ухаживали дети. Он перестал принимать пищу. Его специальным питанием кормили, которое в жидком виде. И в последние дни отказывался от воды. Решение родственники приняли его госпитализировать. Он ходить, конечно, не может. Он сейчас в реанимации. Там говорят, что через зонд его кормят. Ну, надеемся, конечно, на лучший исход», - рассказал Смородинов.

Он также отметил, что артисту осенью должно исполниться 95 лет.

Накануне Ивана Краско госпитализировали с его дачи в Грузино под Санкт-Петербургом. Состояние артиста за последние пару лет ухудшалось несколько раз.

#актер #иван краско #госпитализация #реанимация #наш эксклюзив #артист
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