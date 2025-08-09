«Мир наблюдает, Аляска готова»: на Западе оценили место встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стала главной темой мировых средств массовой информации. Таблоиды пестрят мнениями о возможных темах беседы и прогнозами итогов.

Так, газета The New York Times пишет, что на встрече Трамп будет пытаться продвинуть переговоры по завершению украинского кризиса. Издание представило предстоящий диалог двух лидеров как «переломный момент» в российско-американских отношениях. Того же мнения придерживаются телеканалы CTV News и CNN, которые назвали встречу знаковым дипломатическим событием для РФ и США после длительного перерыва.

«Заявление Трампа знаменует собой важный момент в отношениях президента США с его российским коллегой, который не был в США с 2015 года и не встречался с Трампом с 2018 года», - написал CNN.

В свою очередь Financial Times отмечает, что глава Белого дома встречается с президентом РФ на Аляске неспроста. Американский штат имеет историческое значение, поскольку эта территория ранее принадлежала России. Таким образом, считает издание, Трамп дает Украине понять, что ей придется уступить часть территории. Об этом же напомнил и Newsweek, написав, что Аляска была продана в 1867 году.

Bloomberg в то же время сообщил, что Путин сделал Трампу предложение, которое поставит Украину и ее союзников перед сложным выбором.

Губернатор штата Майк Данливи заявил, что Аляска готова к встрече глав государств.

«Аляска всегда была мостом между народами, и сегодня мы остаемся воротами для дипломатии, коммерческой деятельности и безопасности в одном из самых важных регионов мира. Весь мир наблюдает, и Аляска готова», - сказал он.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Саммит запланирован на 15 августа на Аляске.