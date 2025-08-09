МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Мир наблюдает, Аляска готова»: на Западе оценили место встречи Путина и Трампа

Встреча станет важным событием в отношениях между Россией и США, пишут журналисты.
Олег Калинобродский Гоар Хачатурян 2025-08-09 11:01:22
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стала главной темой мировых средств массовой информации. Таблоиды пестрят мнениями о возможных темах беседы и прогнозами итогов.

Так, газета The New York Times пишет, что на встрече Трамп будет пытаться продвинуть переговоры по завершению украинского кризиса. Издание представило предстоящий диалог двух лидеров как «переломный момент» в российско-американских отношениях. Того же мнения придерживаются телеканалы CTV News и CNN, которые назвали встречу знаковым дипломатическим событием для РФ и США после длительного перерыва.

«Заявление Трампа знаменует собой важный момент в отношениях президента США с его российским коллегой, который не был в США с 2015 года и не встречался с Трампом с 2018 года», - написал CNN.

В свою очередь Financial Times отмечает, что глава Белого дома встречается с президентом РФ на Аляске неспроста. Американский штат имеет историческое значение, поскольку эта территория ранее принадлежала России. Таким образом, считает издание, Трамп дает Украине понять, что ей придется уступить часть территории. Об этом же напомнил и Newsweek, написав, что Аляска была продана в 1867 году.

Bloomberg в то же время сообщил, что Путин сделал Трампу предложение, которое поставит Украину и ее союзников перед сложным выбором.

Губернатор штата Майк Данливи заявил, что Аляска готова к встрече глав государств.

«Аляска всегда была мостом между народами, и сегодня мы остаемся воротами для дипломатии, коммерческой деятельности и безопасности в одном из самых важных регионов мира. Весь мир наблюдает, и Аляска готова», - сказал он.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Саммит запланирован на 15 августа на Аляске.

#Россия #сша #Дональд Трамп #аляска #Владимир Путин #переговоры #встреча
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 