Взрыв газовоздушной смеси произошел в Стерлитамаке, 16 человек пострадали

На месте работают оперативные службы.
Гоар Хачатурян 2025-08-09 09:53:28
© Фото: Telegram/sledcom02 © Видео: VK/dpsstr

Взрыв газовоздушной смеси произошел в кирпичном здании на улице Техническая в Стерлитамаке. Возгорания не последовало. Об этом сообщили в МЧС России по Республике Башкортостан.

По информации ведомства, 16 человек пострадали. Сообщается, что 15 человек эвакуировали.

На месте работают экстренные службы, которые занимаются ликвидацией последствий ЧП.

«Ситуация находится на контроле», - пишут в МЧС.

И.о. начальника Главного управления МЧС России по Республики Башкортостан Алексей Головко уже выехал на место.

