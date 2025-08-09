Взрыв газовоздушной смеси произошел в Стерлитамаке, 16 человек пострадали

Взрыв газовоздушной смеси произошел в кирпичном здании на улице Техническая в Стерлитамаке. Возгорания не последовало. Об этом сообщили в МЧС России по Республике Башкортостан.

По информации ведомства, 16 человек пострадали. Сообщается, что 15 человек эвакуировали.

На месте работают экстренные службы, которые занимаются ликвидацией последствий ЧП.

«Ситуация находится на контроле», - пишут в МЧС.

И.о. начальника Главного управления МЧС России по Республики Башкортостан Алексей Головко уже выехал на место.