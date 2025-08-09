МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Алиев и Пашинян предложили кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира

Алиев и Пашинян выразили надежду, что глава Белого дома пригласит их на церемонию вручения Нобелевской премии.
Виктория Бокий 2025-08-09 00:44:03
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян заявили о своем намерении выдвинуть американского лидера Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом они сказали во время трансляции из Белого дома.

«Я считаю, что президент Трамп заслуживает Нобелевской премии мира», - ответил Пашинян на вопрос журналиста во время выступления трех лидеров.

Эту инициативу поддержал и азербайджанский президент Алиев, подчеркнув, что они с Пашиняном готовы направить совместное обращение в Нобелевский комитет о присуждении премии мира Дональду Трампу.

Кроме того, они выразили надежду, что глава Белого дома пригласит их на церемонию вручения ценной награды.

Напомним, что 8 августа Алиев, Пашинян и Трамп подписали трехстороннее соглашение о мирном урегулировании конфликта между Баку и Ереваном. Согласно документу, Армения и Азербайджан обязаны остановить конфликты и поддерживать дипломатические отношения, а также уважать суверенитет друг друга и открыть торговлю между странами.

#сша #Дональд Трамп #Ильхам Алиев #Никол Пашинян #нобелевская премия мира
