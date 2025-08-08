МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
WSJ: разговоры Путина и Трампа проходили в дружественной атмосфере

Лидеры обменивались множеством посланий через посредников.
Виктория Бокий 2025-08-08 05:22:38
© Фото: Shealah Craighead, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Телефонные разговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа проходили в дружественной атмосфере. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, глава Белого дома во время беседы часто говорил о восстановлении отношений США и России за счет усиления экономического сотрудничества, подчеркивая, что это его цель.

Кроме того, лидеры обменивались множеством посланий через посредников, отмечает газета, ссылаясь на источники.

Напомним, что с начала 2025 года Путин и Трамп провели уже шесть телефонных разговоров. О своем намерении встретиться с российским лидером американский президент заявил на днях. Чуть позже в Кремле и в Белом доме сообщили, что встреча глав двух государств может состояться уже на следующей неделе.

#Россия #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #встреча #телефонный разговор
