Президент ОАЭ рассказал о встрече с Путиным на русском языке

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян рассказал, что страна планирует укреплять международное сотрудничество. Об этом он сообщил в публикации на своей странице в X после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле.

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прилетел в Москву с официальным визитом. Встреча в Кремле длилась более трех часов. На ней лидеры обсудили различные вопросы - от экономического взаимодействия до ситуации на Ближнем Востоке. После встречи Путин заявил журналистам, что ОАЭ подходят для его встречи с президентом США.

Напомним, Путин считает, что ОАЭ дружественная страна для России. Контакты между странами поддерживаются на высоком уровне, а экономические отношения активно развиваются. Так, например, российские инвестиции в ОАЭ превышают эмиратские почти в два раза.