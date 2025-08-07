МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин назвал ОАЭ дружественной страной

Президент обратил внимание на то, что контакты между Россией и ОАЭ поддерживаются на самом высоком уровне.
Лиза Губина 2025-08-07 14:40:36
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и его коллеги из ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном. В начале переговоров российский лидер подчеркнул, что ОАЭ являются дружественной страной для нашего государства.

«Мы придаем особое значение отношениям с Объединенными Арабскими Эмиратами. Это дружественная для нас страна, у нас на высоком политическом уровне поддерживаются контакты, развиваются экономические связи», - сказал президент России.

Владимир Путин также обратил внимание на то, что российские инвестиции в ОАЭ превышают эмиратские почти в два раза, однако подчеркнул взаимодействие Абу-Даби с Российским фондом прямых инвестиций.

Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном прибыл сегодня с официальным визитом в Москву. В аэропорту его встретили глава РФПИ Кирилл Дмитриев, замглавы МИД России Сергей Вершинин и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. 

#Москва #Россия #Владимир Путин #оаэ #Инвестиции #встреча
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 