Путин назвал ОАЭ дружественной страной

В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и его коллеги из ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном. В начале переговоров российский лидер подчеркнул, что ОАЭ являются дружественной страной для нашего государства.

«Мы придаем особое значение отношениям с Объединенными Арабскими Эмиратами. Это дружественная для нас страна, у нас на высоком политическом уровне поддерживаются контакты, развиваются экономические связи», - сказал президент России.

Владимир Путин также обратил внимание на то, что российские инвестиции в ОАЭ превышают эмиратские почти в два раза, однако подчеркнул взаимодействие Абу-Даби с Российским фондом прямых инвестиций.

Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном прибыл сегодня с официальным визитом в Москву. В аэропорту его встретили глава РФПИ Кирилл Дмитриев, замглавы МИД России Сергей Вершинин и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.