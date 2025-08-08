Алиев и Пашинян прибыли в Белый дом на встречу с Трампом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Белый дом, где у него запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер встретил гостя у входа, сообщает пресс-служба армянского кабмина.

Позже стало известно о прибытии в Белый дом президента Азербайджана Ильхама Алиева. Ранее Ереван анонсировал двустороннюю встречу Пашиняна и Трампа, а также трехсторонние переговоры с участием президента Азербайджана.

Сообщается, что подобный формат работы должен способствовать процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе.

Ранее стало известно, что Пашинян и Алиев 8 августа могут подписать мирное соглашение. Тем самым, Трамп выступит в роли посредника и рассчитывает получить соответствующие политические очки и признание.

Напомним, отношения Еревана и Баку резко ухудшились в 2020 году после пограничного конфликта, остановить развитие которого удалось после введения российских миротворцев.