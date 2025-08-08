МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Алиев и Пашинян прибыли в Белый дом на встречу с Трампом

Ожидается, что сегодня лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве США могут подписать соглашение.
Ян Брацкий 2025-08-08 22:38:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Белый дом, где у него запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер встретил гостя у входа, сообщает пресс-служба армянского кабмина.

Позже стало известно о прибытии в Белый дом президента Азербайджана Ильхама Алиева. Ранее Ереван анонсировал двустороннюю встречу Пашиняна и Трампа, а также трехсторонние переговоры с участием президента Азербайджана.

Сообщается, что подобный формат работы должен способствовать процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе.

Ранее стало известно, что Пашинян и Алиев 8 августа могут подписать мирное соглашение. Тем самым, Трамп выступит в роли посредника и рассчитывает получить соответствующие политические очки и признание.

Напомним, отношения Еревана и Баку резко ухудшились в 2020 году после пограничного конфликта, остановить развитие которого удалось после введения российских миротворцев.

#сша #Трамп #Белый дом #Пашинян #переговоры #Алиев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 