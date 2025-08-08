МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Reuters: Армения хочет передать США эксклюзивные права на «Маршрут Трампа»

Эксплуатация «Маршрута Трампа» будет осуществляться на основе армянского законодательства
Екатерина Пономарева 2025-08-08 01:01:32
© Фото: Roman Naumov, Global look press

США может получить контроль над транспортным коридором, который соединяет Армению и Азербайджан. Об этом сообщает RT.

Сегодня, восьмого августа, пройдет встреча президента США с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. Как сообщается, на ней Армения планирует подписать соглашение о создании транспортного коридора под американским контролем.

Власти Америки могут получить эксклюзивные права на развитие коридора, который будет называться «Маршрут Трампа для международного мира и процветания». Его эксплуатация будет осуществляться на основе армянского законодательства. Трамп сможет сдавать землю в субаренду консорциуму для управления и инфраструктуры. В права США будет входить возможность строительства дорог в Армении для соединения материкового Азербайджана с оторванным эксклавом Нахичевань.

Напомним, Трамп уже проговорился о тайных переговорах по Зангезурскому коридору. Во время своего выступления американский лидер заявил, что проблема Азербайджана и Армении идет «к успешному завершению».

