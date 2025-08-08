Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике выросло до восьми

В Нальчике растет количество пострадавших в результате обрыва канатной дороги. Как сообщила пресс-служба республиканского Минздрава, в больницы города доставлены еще двое. Таким образом, общее число обратившихся за помощью составило восемь человек.

Половина из них уже госпитализирована, отметали в Минздраве, еще двоих медики осмотрели и отпустили домой. За жизнь и здоровье оставшихся продолжается борьба.

«Один пациент в тяжелом состоянии в отделении реанимации... два пациента средней степени тяжести на этапе обследования»,- говорится в сообщении ведомства.

Местные врачи уже запросили телемедицинскую консультацию со специалистами НИИ нейрохирургии имени Бурденко. Она необходима, чтобы спасти пациента из реанимации.

Напомним, обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика произошел сегодня около шести часов вечера. На место ЧП оперативно выдвинулись спасатели и медики.