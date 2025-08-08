МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Канатная дорога с пассажирами оборвалась в Нальчике

В результате инцидента с обрывом канатной дороги несколько человек пострадали.
Ян Брацкий 2025-08-08 18:24:29
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: Telegram/insidekbr

Обрыв канатно-кресельной дороги произошел в курортной зоне Нальчика. О происшествии сообщает пресс-служба МЧС Кабардино-Балкарии.

«В 17:45 08.08.2025 г. поступила информация что произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне г.о. Нальчик»,- говорится в сообщении. 

На место инцидента выдвинулись спасатели и представители других экстренных служб.

Известно, что несколько человек пострадали, точное их количество пока не называется.

Официальной информации о причинах случившегося тоже нет.

#Кабардино-Балкария #МЧС России #канатная дорога #Нальчик
