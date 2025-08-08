Канатная дорога с пассажирами оборвалась в Нальчике

Обрыв канатно-кресельной дороги произошел в курортной зоне Нальчика. О происшествии сообщает пресс-служба МЧС Кабардино-Балкарии.
«В 17:45 08.08.2025 г. поступила информация что произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне г.о. Нальчик»,- говорится в сообщении.
На место инцидента выдвинулись спасатели и представители других экстренных служб.
Известно, что несколько человек пострадали, точное их количество пока не называется.
Официальной информации о причинах случившегося тоже нет.
