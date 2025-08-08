В ГД объяснили, чем обернется для Армении передача США части Зангезура

Острую фазу, которая была в военном конфликте между Арменией и Азербайджаном, решила Россия. Однако теперь приезд двух представителей закавказских республик в США будет подан американскими СМИ как очередная громкая победа президента Дональда Трампа. Об этом в эфире «Звезды» заявил первый заместитель председателя Комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Если они (договоренности - Прим. ред.) будут на условиях Азербайджана, то и Зангезурский коридор, и Сюникская область станутся жестче под контролем Азербайджана», - сказал он.

За столом переговоров, отметил депутат, от президента Армении Никола Пашиняна будут требовать того, чтобы он убрал 102-ую российскую военную базу с территории страны, которая обеспечивает безопасность Закавказья.

По мнению Водолацкого, Зангезурский коридор имеет огромное стратегическое значение. И, получая в управление 40 километров магистрали, Дональд Трамп получает возможность управлять многими геополитическими процессами.

Напомним, сегодня в США пройдет встреча американского лидера с коллегами из Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. Как сообщается, на переговорах Армения планирует подписать соглашение о создании транспортного коридора под американским контролем.