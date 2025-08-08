Офицер ВС США в отставке объяснил, зачем Вашингтону перемирие на Украине

Власти США не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине. Идеальным вариантом для Вашингтона было бы перемирие, благодаря которому киевский режим можно накачать оружием и заработать. Об этом «Звезде» рассказал военный эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник.

«Американцев не интересует конец войны, они хотят перемирия, чтобы перевооружить ВСУ. Ну и, конечно, заработать денег. Если будет перемирие, будет легче закупать и отвозить оружие на место», - сказал Крапивник.

По его мнению, с первого дня вооруженного конфликта на Украине Белый дом стремился переложить бремя поддержки киевского режима на европейцев.

«Чтобы американцы зарабатывали деньги с этого. Они будут продавать свое старое оборудование мусорного уровня, как новые», - уточнил Крапивник.

Пентагон рассчитывает отправлять украинским подопечным большой перечень вооружения, включая системы ПВО, которые в самих Штатах уже много лет назад сняли с вооружения.

«Тут ничего нового, абсолютно стандартная процедура, по которой американцы реально работали и в Первой мировой войне, а также в начале Второй мировой войны. Главная задача - заработать, а мораль неважна. Деньги не воняют», - подвел итог собеседник «Звезды».

Ранее стало известно о планах Минобороны США совместно с НАТО разработать новую схему продажи оружия европейским союзникам, которое они потом смогут передать ВСУ. Механизм предусматривает создание банковского счета НАТО, на который союзники будут переводить деньги для покупки оружия у Вашингтона.