CNN: Пентагон разрабатывает с НАТО схему продажи оружия для ВСУ

Союзники США будут переводить деньги на счет НАТО для покупки оружия у Вашингтона.
Ян Брацкий 2025-08-08 15:30:23
© Фото: Aimee DilgerKeystone Press Agency Global Look Press

Минобороны США совместно с НАТО разрабатывает новую схему продажи оружия европейским союзникам, которое потом может быть передано киевскому режиму.

«По сути этот механизм позволит создать банковский счет НАТО, на который союзники смогут переводить деньги для покупки оружия в США», - говорится в публикации телеканала CNN.

Согласно данным телеканала, Украина будет составлять списки желаемого и передавать его главкому Североатлантического альянса в Европе. Он определит, достаточно ли у США арсеналов для продажи, прежде чем передавать списки европейцам.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Брюссель договорились о том, что все расходы на приобретение оружия для ВСУ лягут на плечи европейцев. Не всем в коллективной Европе эта идея пришлась по вкусу. В тот же день власти Италии, Франции, Венгрии и Чехии заявили о нежелании участвовать в этом проекте.

Москва неоднократно осуждала поставки западного оружия Украине. По мнению Кремля, это не изменит ход спецоперации и не способствует мирным переговорам.

#оружие #Украина #НАТО #сша #Пентагон
