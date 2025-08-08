МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пострадавших девочек на квесте в Перми били плетками и хватали за шею

В результате экстремального квеста пострадали девочки 11 и 14 лет, у одной врачи диагностировали растяжение шейного отдела позвоночника.
Ян Брацкий 2025-08-08 17:31:27
Пострадавших во время квеста в Перми школьниц избивали и угрожали им электрошокерами. Такими подробностями со «Звездой» поделились в правоохранительных органах региона.

«Перед началом игры администратор устно разъяснила им правила, в том числе о возможном применении физической силы. Далее, в ходе прохождения заданий, аниматоры начали наносить им удары плетками, хватали за шею и иные части тела, угрожали электрошокерами», - сообщил источник телеканала.

Дети испытали боль, после экстремальной игры им понадобилась помощь медиков, добавил собеседник «Звезды». У одной из пострадавших врачи диагностировали растяжение шейного отдела позвоночника.

Сейчас в случившемся разбираются следователи. Ранее стало известно, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Организаторам квеста грозит административная или уголовная ответственность, добавил источник в полиции.

За излишнюю активность аниматоры квест-комнаты могут заплатить до 300 тысяч рублей штрафа, либо отправиться в колонию на срок до трех лет.

