Две школьницы получили травмы во время квеста в Перми

Девочки 11 и 14 лет пострадали во время прохождения квеста в Перми. Подробности инцидента сообщили в региональном главке Следственного комитета РФ.

«Девочки 11 и 14 лет получили травмы во время прохождения квеста, расположенного в Мотовилихинском районе города Перми. Потерпевшие осмотрены врачами, им оказана амбулаторная медицинская помощь», - говорится в сообщении ведомства.

На месте проведения квеста работают оперативники, изъяты документы и различные предметы, допрашиваются очевидцы, руководство и персонал.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, в прошлом году в законную силу вступил ГОСТ, регулирующий деятельность квест-комнат и услуг, оказываемых в них. Основное требование - безопасность. В Росстандарте отметили, что на такой шаг пошли из-за участившихся случаев травмирования и инвалидизации детей на подобных мероприятиях.

ГОСТ ограничивает уровень физического взаимодействия актеров с участниками. Запрещено причинять боль, толкать или грубо тащить за руку гостей. Родители смогут наблюдать и в любой момент прервать игру.