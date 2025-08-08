МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Рубикон» опубликовал подборку пораженных дроноводами целей в зоне СВО

Операторы дронов-камикадзе бьют вражескую бронетехнику, элементы систем связи и пункты временной дислокации.
2025-08-08 16:51:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало видео с подборкой поражения целей в зоне специальной военной операции. Все это - заслуга операторов беспилотных летательных аппаратов.

Среди пораженных объектов - бронетехника ВСУ, связь, огневые позиции и пункты временной дислокации военнослужащих противника. Помимо этого, наши FPV-дроны таранными ударами уничтожали беспилотники неприятеля. 

Уточняется, что удары, представленные на видео, наносили расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».

Ранее российское оборонное ведомство продемонстрировало видеозапись, где наши дроны-камикадзе сожгли замаскированный украинский танк на территории Донецкой Народной Республики. Отмечено, что удар наносился в районе населенного пункта Александро-Калиново.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#бпла #спецоперация #Рубикон #FPV-дроны
