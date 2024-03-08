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Росстандарт утвердил ГОСТы для организации детских квестов

Основное внимание уделено вопросам безопасности и психического здоровья участников.
Ян Брацкий Владислав Кустов 2024-03-08 17:12:01
© Фото: Andreas Arnold, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В законную силу вступил ГОСТ, регулирующий деятельность квест-комнат и услуг, оказываемых в них. Об этом сообщили в Росстандарте. Основное требование - безопасность. Именно участившиеся случаи травмирования и даже инвалидизации детей на подобных мероприятиях послужили причиной введения ГОСТа.

«В первую очередь стандарт устанавливает требования безопасности, эти требования к пожарной безопасности и взрывобезопасности. Нельзя применять токсичные вещества, также должны соблюдаться требования к безопасности всех поверхностей, не должно быть торчащих штырей и болтов», - рассказала начальник Управления стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Ирина Шувалова.

Кроме того, теперь на квестах запрещено использовать огнестрельное и пневматическое оружие. Повышенное внимание к движущимся механизмам, кабелям и розеткам, вентиляции и крепежным изделиям.

«Любая услуга должна быть оказана безопасным способом. Квесты с применением физического контакта или с вредом для здоровья являются противозаконным», - отметил юрист Андрей Пысенков.

ГОСТ ограничивает уровень физического взаимодействия актеров с участниками. Теперь им запрещено причинять боль, толкать их или грубо тащить за руку. Родители смогут наблюдать за своими детьми в специальные мониторы, в любой момент игру можно будет прервать.

#дети #росстандарт #ГОСТ #квесты
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