МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минниханов угостил чак-чаком короля Малайзии

Для Верховного правителя Малайзии это первый визит в Республику Татарстан.
Ян Брацкий 2025-08-08 15:05:00
© Фото: Telegram/galimovatatarstan © Видео: Telegram/galimovatatarstan

Король Малайзии Султан Ибрагим прибыл в Казань. В аэропорту его «золотой» самолет встречал лично глава республики Рустам Минниханов и представительная делегация.

«Верховный Правитель Малайзии совершает свой первый официальный визит в Россию, в рамках которого помимо Москвы принял решение посетить еще и Казань», - написала в своем Telegram-канале пресс-секретарь Минниханова Лилия Галимова.

После традиционных рукопожатий и приветствий, короля угостили национальным татарским блюдом чак-чаком.

Казань стала вторым после Москвы городом, который посетил Султан Ибрагим. Накануне его встречали в Москве. В столице король Малайзии провел переговоры с президентом Владимиром Путиным.

Встреча прошла в торжественной обстановке в Георгиевском зале Кремля. Делегации двух стран прошли по красной ковровой дорожке, прослушали государственные гимны и обменялись рукопожатиями. Напомним, для Султана Ибрагима это первый визит в Россию.

#малайзия #Визит #казань #Минниханов #султан ибрагим #чак-чак
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 