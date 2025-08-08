Минниханов угостил чак-чаком короля Малайзии

Король Малайзии Султан Ибрагим прибыл в Казань. В аэропорту его «золотой» самолет встречал лично глава республики Рустам Минниханов и представительная делегация.

«Верховный Правитель Малайзии совершает свой первый официальный визит в Россию, в рамках которого помимо Москвы принял решение посетить еще и Казань», - написала в своем Telegram-канале пресс-секретарь Минниханова Лилия Галимова.

После традиционных рукопожатий и приветствий, короля угостили национальным татарским блюдом чак-чаком.

Казань стала вторым после Москвы городом, который посетил Султан Ибрагим. Накануне его встречали в Москве. В столице король Малайзии провел переговоры с президентом Владимиром Путиным.

Встреча прошла в торжественной обстановке в Георгиевском зале Кремля. Делегации двух стран прошли по красной ковровой дорожке, прослушали государственные гимны и обменялись рукопожатиями. Напомним, для Султана Ибрагима это первый визит в Россию.