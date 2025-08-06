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Путин встретил короля Малайзии в Георгиевском зале Кремля

Глава Малайзии посещает РФ с визитом высшего дипломатического уровня - государственным.
Гоар Хачатурян 2025-08-06 15:19:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин принял верховного главу Малайзии Султана Ибрагима в Кремле. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Официальная церемония встречи прошла в Георгиевском зале Кремля. Глава РФ и правитель Малайзии в окружении делегаций двух стран прошли по красной ковровой дорожке и, встретившись в центре зала, обменялись крепким рукопожатием.

Оркестр исполнил государственные гимны России и Малайзии, после чего Владимир Путин и Султан Ибрагим поприветствовали членов делегаций и начали переговоры.

Напомним, король Малайзии впервые за всю историю двусторонних отношений прибыл с государственным визитом в Россию. Помимо встречи с Владимиром Путиным, у монарха запланирован целый ряд официальных мероприятий.

#Кремль #Владимир Путин #встреча #король малайзии #султан ибрагим
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