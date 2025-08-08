Путин обсудил с Совбезом вопросы региональной безопасности

Президент России Владимир Путин провел заседание Совета Безопасности по вопросам региональной безопасности. Первыми выступили директор ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев.

«У нас два докладчика – Колокольцев Владимир Александрович и Бортников Александр Васильевич. Давайте начнем. Пожалуйста, прошу», - сказал президент.

Заседание проводится с целью решения вопросов безопасности, отметил Владимир Владимирович.

Ранее, 25 июля, российский лидер посвятил совещание Совбеза теме эффективности морской политики нашей страны. Министр внутренних дел в тот день также выступал с докладом, он осветил вопрос подготовки ко дню голосования с точки зрения обеспечения общественной безопасности.