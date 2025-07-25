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Путин заслушал доклад о повышении эффективности морской нацполитики

Владимиру Путину на заседании Совбеза РФ докладывал помощник президента России Николай Патрушев.
Тимур Шерзад 2025-07-25 16:23:09
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности РФ. Он заслушал двоих докладчиков. 

Первым из них был помощник президента Николай Патрушев. Темой его доклада стало повышение эффективности морской национальной политики. 

Вторым докладчиком стал министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Его Путин попросил доложить о подготовке к единому дню голосования с точки зрения обеспечения общественной безопасности. 

Ранее Патрушев констатировал нарастание угроз на море со стороны НАТО. Так, с начала 2025 года Североатлантический альянс значительно увеличил свою флотилию в Балтийском море. Тогда Николай Патрушев подчеркнул, что речь идет о весьма значительных рисках.

#Владимир Путин #николай патрушев #Совбез #Морская политика
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