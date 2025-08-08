МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На Камчатке пилот умер после посадки вертолета на вулкан Крашенинникова

По данным прокуратуры, он плохо себя почувствовал во время посадки воздушного судна.
Лиза Губина 2025-08-08 13:08:39
© Фото: Telegram/dvtproc

Пилот вертолета умер при полете на вулкан Крашенинникова из Петропавловска-Камчатского, сообщили Дальневосточной транспортной прокуратуре. Он смог посадить воздушное судно на вулкан.

«В ходе посадки на вулкане он плохо себя почувствовал. Пилот другого вертолета, также выполнявшего экскурсионный полет, организовал его транспортировку в Петропавловск-Камчатский  для получения медицинской помощи», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

По данным Telegram-канала 112, пилотом вертолета оказался местный рыбопромышленник, миллионер Игорь Кан.

На борту вертолета Robinson также находились три пассажира, никто из них не пострадал. Их оперативно эвакуировали.

Прокуратура установит все обстоятельства произошедшего и даст оценку законности перевозок пассажиров. Речь идет о доследственной проверке по статье 238 об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, вулканы Камчатского края проявляют активность на фоне сильнейшего за 73 года землетрясения, которое произошло 30 июля. В начале августа из вулкана Крашенинникова произошло извержение впервые за последние 500 лет.

