МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Журналист: судьба заложников неясна после решения об оккупации Газы

Сегодня кабинет безопасности Израиля принял решение о проведении наземной операции в городе Газа и взятии под полный военный контроль.
Лиза Губина 2025-08-08 11:50:42
© Фото: Nasser Ishtayeh Keystone Press Agency Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Судьба оставшихся израильских заложников в секторе Газа остается неясной после решения Израиля взять под полный военный контроль столицу анклава, заявил в разговоре со «Звездой» журналист-международник Аббас Джума.

Он спрогнозировал рост затрат техники и использования военных ЦАХАЛ, что неизбежно приведет к увеличению потерь.

«Безумие, просто безумие и запредельная наглость, жестокость», - подчеркнул Джума.

 Он напомнил, что оппозиция в Израиле негодует и выступает против действий правительства. Власти же страны стремятся «ковать железо пока горячо», подчеркнул Джума.

По данным журналиста, Израиль позволяет себе подобную жестокость в секторе Газа, так как у страны есть «прикрытие» в виде США, международное сообщество не станет вводить санкции против Тель-Авива.

Напомним, сегодня утром израильский кабинет безопасности одобрил план премьер-министра Биньямина Нетаньяху по оккупации города Газа. Он предполагает эвакуацию мирного населения и начало наземной операции. Тем не менее следующим этапом необходимо одобрение предложения кабинетом министров страны, заседание которого состоится не раньше воскресенья.

#Израиль #сектор Газа #Биньямин Нетаньяху #Оккупация #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 