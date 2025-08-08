Журналист: судьба заложников неясна после решения об оккупации Газы

Судьба оставшихся израильских заложников в секторе Газа остается неясной после решения Израиля взять под полный военный контроль столицу анклава, заявил в разговоре со «Звездой» журналист-международник Аббас Джума.

Он спрогнозировал рост затрат техники и использования военных ЦАХАЛ, что неизбежно приведет к увеличению потерь.

«Безумие, просто безумие и запредельная наглость, жестокость», - подчеркнул Джума.

Он напомнил, что оппозиция в Израиле негодует и выступает против действий правительства. Власти же страны стремятся «ковать железо пока горячо», подчеркнул Джума.

По данным журналиста, Израиль позволяет себе подобную жестокость в секторе Газа, так как у страны есть «прикрытие» в виде США, международное сообщество не станет вводить санкции против Тель-Авива.

Напомним, сегодня утром израильский кабинет безопасности одобрил план премьер-министра Биньямина Нетаньяху по оккупации города Газа. Он предполагает эвакуацию мирного населения и начало наземной операции. Тем не менее следующим этапом необходимо одобрение предложения кабинетом министров страны, заседание которого состоится не раньше воскресенья.