Вертолетчики Северного флота выполнили посадку и взлет с корабля «Североморск»

Летная смена длилась более шести часов. Всего было выполнено более 40 взлетов и посадок с борта корабля.
Екатерина Пономарева 2025-08-08 06:31:41
© Фото: Пресс-служба Северного флота © Видео: Пресс-служба Северного флота

Экипажи корабельных вертолетов Ка-27 Северного флота прошли учения по взаимодействию с большим противолодочным кораблем «Североморск». Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

В ходе полетов экипажи вертолетов Ка-27М и Ка-27ПС тренировали взлет и посадку на корабль на ходу в акватории Баренцева моря, а также проверили системы навигации и связи корабля с авиационной группой.

Прежде чем совершить посадку на корабль, вертолетчики выполняют сближение и визуально определяют расстояние до корабля. Затем вертолет выполняет зависание над кораблем, после чего учитывая погодные условия, направление ветра и курс корабля, осуществляет посадку на корабль.

#Северный флот #Ка-27 #вертолет #Баренцево море
