Трамп проговорился о закулисных переговорах по Зангезурскому коридору

В малоизвестном испанском сетевом издании опубликовали материал, в котором говорится о некой закулисной договоренности между Арменией, Азербайджаном и США. Речь идет о так называемом меморандуме по созданию транспортного коридора «мост Трампа», который предусматривает строительство на территории Армении дорог, которые соединят материковый Азербайджан с оторванным эксклавом Нахичевань. Управлять этим коридором будет частная американская компания.

«Стоит отметить, что меморандум предусматривает размещение значительного воинского контингента США на территории Армении. По имеющейся информации, это будет не регулярная армия США, а американская частная военная компания. Эта ЧВК, численность которой в настоящее время составляет 1 000 бойцов, будет отвечать за обеспечение безопасности транспортного коридора», - говорится в публикации Periodista Digital.

Зангезурский коридор, о котором идет речь - это проект Азербайджана. Баку предлагает транспортный маршрут, который напрямую свяжет основную территорию страны с эксклавом. Путь длинной всего 40 километров проходит по склону Зангезурских гор в южной части Сюникской области Армении, в непосредственной близости от границы с Ираном.

Ереван официально не против строительства на своей территории, однако возникает вопрос о том, кто будет ее контролировать. Армянские политики выступают против слова «коридор» и за сохранение пограничников и таможни.

Срок, на который США планирует арендовать землю в этой части Армении, составляет 99 лет, пишут испанские журналисты. Все это время Ереван сможет получать лишь 30% от доходов так называемого «Моста Трампа». Сам американский лидер о существовании неких закулисных переговоров только в этом месяце проговорился дважды.

«Мы решили еще одну существующую проблему: Армения и Азербайджан. Похоже, что дело идет к завершению, успешному завершению», - заявил президент США.

Ранее востоковед Сергей Балмасов объяснил, зачем США арендовать Зангезурский коридор. Он рассказал, что это даст Вашингтону рычаг давления сразу на несколько стран региона.