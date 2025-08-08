Экипаж Су-34 разнес бомбами пункт временной дислокации боевиков

Минобороны России сообщило об уничтожении пункта временной дислокации боевиков ВСУ в зоне специальной военной операции. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Российское оборонное ведомство уточнило, что удар был нанесен в зоне ответственности группировки войск «Центр». Летчики применили авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Как только разведка подтвердила уничтожение намеченной цели, экипаж развернул самолет и благополучно вернулся на аэродром.

Ранее сообщалось, что летчики штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили украинскую пехоту в зоне спецоперации. Они били с малых высот, применяя авиационные ракеты. При этом пуски выполнялись парами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.