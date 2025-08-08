МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экипаж Су-34 разнес бомбами пункт временной дислокации боевиков

Авиаудар наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр».
2025-08-08 10:41:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении пункта временной дислокации боевиков ВСУ в зоне специальной военной операции. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Российское оборонное ведомство уточнило, что удар был нанесен в зоне ответственности группировки войск «Центр». Летчики применили авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. 

Как только разведка подтвердила уничтожение намеченной цели, экипаж развернул самолет и благополучно вернулся на аэродром. 

Ранее сообщалось, что летчики штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили украинскую пехоту в зоне спецоперации. Они били с малых высот, применяя авиационные ракеты. При этом пуски выполнялись парами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #су-34 #спецоперация #группировка «Центр» #УМПК
