Трамп не сделал никаких заявлений о новых санкциях против России. Президент США поставил Москве дедлайн в 10 дней для урегулирования украинского конфликта и заявил, что по истечению этого периода введет «ультиматум», новые санкции против России. Сегодня истекает срок дедлайна, однако никакого «ультиматума» не последовало.

Судя по всему, Трамп снова отодвинул «дедлайн». На вопрос журналистом, американский лидер ответил, что все зависит от России.

Напомним, Дональд Трамп обещал ввести санкции против Москвы, если на Украине не будет заключен мир. Изначально президент поставил срок 50 дней, а затем сократил до десяти дней.