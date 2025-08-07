Sohu назвал развертывание «Орешника» предупреждением Путина Трампу

Президент России Владимир Путин сделал предупреждение американскому лидеру Дональду Трампу, развернув ракетный комплекс «Орешник». Об этом сообщает китайское издание Sohu.

На портале написано, что «Орешник» достиг технологического прорыва и вынуждает страны НАТО усилить бдительность. А также в статье рассказали, что «игра в ядерное сдерживание» между США и Россией сегодня вновь выходит на первый план.

«В этом столкновении менталитетов холодной войны обе стороны явно повышают уровень своего стратегического сдерживания», — говорится в публикации.

Напомним, президент России сообщил, что первый серийный комплекс «Орешник» поступил в войска. Российские и белорусские военные специалисты выбрали место для будущих позиций.