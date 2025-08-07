МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
CNN: Трамп призвал свою команду быстро распланировать встречу с Путиным

Администрация Трампа приступила к подготовке встречи, которая может состояться через одну-две недели.
Виктория Бокий 2025-08-07 05:30:29
© Фото: Joyce N. Boghosian US White House via Global Look Press

Президент США Дональд Трамп призвал свою администрацию как можно скорее распланировать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает CNN.

Кроме того, американский лидер намерен провести сразу две встречи – с Путиным и Зеленским.

Как утверждает американский телеканал, команда Трампа тут же приступила к подготовке обозначенных встреч, которые могут состояться через неделю-две.

«Хотя для планирования поездки президента и важной встречи с двумя мировыми лидерами обычно требуется время, чиновники отметили, что Трамп призывает свою команду действовать быстро», — говорится в сообщении.

С местом проведения переговоров Белый дом еще не определился, пока обсуждаются несколько возможных вариантов.

Ранее газета The New York Times писала, что Дональд Трамп намерен встретиться с Владимиром Путиным уже на следующей неделе. Однако, как сообщал чуть позже CNN, в Белом доме сомневались насчет возможной встречи лидеров двух государств в ближайшие недели.

#Россия #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #Администрация Трампа #встреча
