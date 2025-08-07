МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
CNN: Белый дом сомневается во встрече Трампа и Путина на следующей неделе

По данным источника, организация такой встречи требует больше времени.
Виктория Бокий 2025-08-07 00:08:07
© Фото: Thomas Trutschel, Photothek Media Lab, Globallookpress

В Белом доме сомневаются в возможности встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на следующей неделе. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным источника, на который ссылается американский телеканал, организация такой встречи требует больше времени, так как необходимо учитывать объем предварительных переговоров для решения вопросов логистики.

«Хотя Трамп сказал, что намерен встретится с Путиным на следующей неделе, это, вероятно, будет трудно сделать, учитывая большой объем предварительных переговоров для решения вопросов логистики», - говорится в сообщении.

Раннее газета New York Times сообщала, что американский президент намерен встретиться с российским лидером уже на следующей неделе, а после этого провести трехсторонние переговоры с участием Путина и Зеленского.

#сша #Дональд Трамп #Белый дом #Владимир Путин #встреча
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
