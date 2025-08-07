США потратят $50 млрд на обслуживание и производство ЗРК Patriot

США выделят 50 миллиардов долларов на техобслуживание и потенциальное расширение производства зенитно-ракетных комплексов Patriot в течение следующих 20 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уведомления о закупке.

В пресс-релизе Пентагона была указана лишь общая сумма сделки без раскрытия деталей ее структуры и наполнения. Но анализ данных в федеральной системе госзакупок США показал, что номер контракта с точностью совпадает с размещенным ранее извещением о поставке запасных частей, оказании услуг по техобслуживанию и производству новых систем Patriot.

Как утверждает агентство, одним из первых этапов этой сделки станет поставка 14 критически важных компонентов, включая специализированные печатные платы и вентиляторы охлаждения, которые необходимы для ежедневной эксплуатации комплексов Patriot.

Ранее сообщалось, что американское министерство обороны заключило 20-летний контракт с ведущим производителем оружия на сумму до 50 миллиардов долларов.