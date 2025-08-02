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Пентагон заключил контракт на $50 млрд с ведущим производителем оружия

Соглашение рассчитано на 20 лет.
Дима Иванов 2025-08-02 04:40:10
© Фото: defense.gov

Пентагон объявил о заключении 20-летнего соглашения с корпорацией RTX, ведущим мировым производителем вооружений и аэрокосмических систем, на сумму до 50 миллиардов долларов.

В заявлении ведомства указано, что RTX, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния, получила рамочный контракт на поставку своих систем, готовой продукции, запасных частей, а также на оказание услуг и другой поддержки в соответствии с условиями договора.

Сообщается, что работы по контракту будут выполняться как в США, так и за их пределами. В Пентагоне уточнили, что контракт рассчитан на 20 лет без дополнительных опционных периодов, а его выполнение должно завершиться к 31 июля 2045 года. Заказчиками выступают армия США, Агентство оборонной логистики и Министерство обороны Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что США выделят до $3,5 млрд на производство ракет AMRAAM для Украины и ряда других государств.

#в стране и мире #оружие #сша #Пентагон #RTX
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