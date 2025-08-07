МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Соцфонд: в России почти 41 миллион пенсионеров

Среди них более 7,6 млн россиян продолжают работать.
Екатерина Пономарева 2025-08-07 06:01:14
© Фото: Kira Hofmann, Global look press

В России посчитали количество пенсионеров. По состоянию на 1 июля 2025 года в стране проживают 41 млн человек пенсионного возраста. Об этом сообщают данные Социального фонда.

Точное количество пенсионеров в России 40 811 900 человек. Все они состоят на учете в системе Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

Согласно данным соцфонда, 18% пенсионеров в России продолжают работать. Это более 7,6 млн россиян пенсионного возраста.

Напомним, в Соцфонде назвали среднюю пенсию неработающих пенсионеров в России. Сумма выплат 24 тысячи рублей.

#Россия #в стране и мире #пенсионеры #Соцфонд
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 