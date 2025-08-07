Соцфонд: в России почти 41 миллион пенсионеров

В России посчитали количество пенсионеров. По состоянию на 1 июля 2025 года в стране проживают 41 млн человек пенсионного возраста. Об этом сообщают данные Социального фонда.

Точное количество пенсионеров в России 40 811 900 человек. Все они состоят на учете в системе Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

Согласно данным соцфонда, 18% пенсионеров в России продолжают работать. Это более 7,6 млн россиян пенсионного возраста.

Напомним, в Соцфонде назвали среднюю пенсию неработающих пенсионеров в России. Сумма выплат 24 тысячи рублей.