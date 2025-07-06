В Соцфонде назвали среднюю пенсию неработающих пенсионеров в России

Средняя сумма пенсии у неработающих пенсионеров превышает 24 тысячи рублей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные системы Социального фонда.

«Средний размер пенсии работающих пенсионеров 1 апреля этого года составил 24 019 рублей. В начале года 1 января этот показатель находился на уровне 23 758 рублей», - говорится в материале.

Агентство также напомнило, что по состоянию на 1 апреля всего в России насчитывается свыше 40 млн неработающих пенсионеров.

Ранее сообщалось, что в Госдуме проведут перерасчет пенсий работающих пенсионеров. Их произведут автоматически, без необходимости подавать заявления.