МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вулканолог оценил опасность извержения Ключевской сопки и Безымянного

Населенных пунктов поблизости вулканов нет, поэтому опасность извержения невелика, отметил собеседник «Звезды».
Глеб Владовский 2025-04-21 13:37:22
© Фото: Игорь Вайнштейн, РИА Новости

Извержения вулканов Ключевская сопка и Безымянный на Камчатке происходят регулярно. А это несет опасность для пролетающих в этом районе самолетов. Об этом рассказал «Звезде» профессор геологического факультета МГУ Павел Плечов.

«Никакой опасности обычно это не представляет, потому что вблизи самих вулканов населенные пункты отсутствуют», - добавил эксперт.

По словам вулканолога, Ключевская сопка извергается в среднем раз в четыре года, в то время как Безымянный извергается регулярно. Чаще всего это выражается в выбросах пепла на большую высоту. В таких случаях пилоты самолетов меняют свой маршрут.

Эксперт отметил, что Ключевская сопка и Безымянный являются самыми активными вулканами в регионе. Поэтому эпизоды, когда они просыпаются, являются стандартной их деятельностью.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае зафиксировали извержение вулкана Ключевская сопка. В ночное время в вершинном кратере вулкана было замечено свечение, которое продлилось несколько минут.

#Камчатка #наш эксклюзив #извержение #Ключевская сопка #вулканолог
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Северный десант
2
Высшая школа ПВО
3
Фрегаты 11356. Россия/Индия
4
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
5
Броневики СВО. Часть 1
6
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
7
Ми-8. Полет в Магадан
8
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
9
СВО. Батальон штурма и разграждения
10
Пожарные в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 