Вулканолог оценил опасность извержения Ключевской сопки и Безымянного

Извержения вулканов Ключевская сопка и Безымянный на Камчатке происходят регулярно. А это несет опасность для пролетающих в этом районе самолетов. Об этом рассказал «Звезде» профессор геологического факультета МГУ Павел Плечов.

«Никакой опасности обычно это не представляет, потому что вблизи самих вулканов населенные пункты отсутствуют», - добавил эксперт.

По словам вулканолога, Ключевская сопка извергается в среднем раз в четыре года, в то время как Безымянный извергается регулярно. Чаще всего это выражается в выбросах пепла на большую высоту. В таких случаях пилоты самолетов меняют свой маршрут.

Эксперт отметил, что Ключевская сопка и Безымянный являются самыми активными вулканами в регионе. Поэтому эпизоды, когда они просыпаются, являются стандартной их деятельностью.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае зафиксировали извержение вулкана Ключевская сопка. В ночное время в вершинном кратере вулкана было замечено свечение, которое продлилось несколько минут.