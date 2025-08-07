Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Подробности разговора сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер поделился со своим южноафриканским коллегой подробностями недавней встречи со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом. Рамафоса поблагодарил Путина за информацию.

«С российской стороны была также в позитивном ключе отмечена известная мирная инициатива африканских государств, включая ЮАР, по урегулированию украинского кризиса», - говорится в сообщении.

Путин и Рамафоса также обсудили широкий круг международных вопросов и подробно остановились на перспективах развития всеобъемлющего стратегического партнерства России и ЮАР.