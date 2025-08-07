МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР

Российский лидер сообщил коллеге подробности встречи со спецпосланником президента США и поблагодарил ЮАР за мирные инициативы по Украине.
Ян Брацкий 2025-08-07 20:39:51
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Подробности разговора сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер поделился со своим южноафриканским коллегой подробностями недавней встречи со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом. Рамафоса поблагодарил Путина за информацию.

«С российской стороны была также в позитивном ключе отмечена известная мирная инициатива африканских государств, включая ЮАР, по урегулированию украинского кризиса», - говорится в сообщении.

Путин и Рамафоса также обсудили широкий круг международных вопросов и подробно остановились на перспективах развития всеобъемлющего стратегического партнерства России и ЮАР.

#ЮАР #Путин #Кремль #телефонный разговор #Рамафоса
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 