Экс-депутат Олейник: внедрение видеокамер не остановит произвол ТЦК

Использование сотрудниками украинских ТЦК нагрудных видеокамер ничего не изменит в преступных методах их работы. В этом уверен бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник. В беседе со «Звездой» он усомнился, что в объектив таких камер попадут избиения рядовых украинцев на улицах.

«Есть процедура: вручение повестки, а потом привод. В рамках бусификации мы наблюдаем на улицах не вручение повесток. Значит вылов людей продолжится, а на видео будет вручение повесток. Что происходит за кадром - не покажут», - уверен Олейник.

Между тем, действия сотрудников ТЦК на Украине давно стали синонимом беззакония, нарушения Конституции и основных прав человека, уверен он.

«Думаю, что ничего не выйдет, это отвлечение внимания. Люди не хотят. Особенно после того, как Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о встрече, нет смысла. Бежать надо от мобилизации», - отметил политик.

Напомним, с 1 сентября 2025 года сотрудники ТЦК будут обязаны носить нагрудные камеры. В минобороны Украины заявили, что они необходимы для фиксации возможных нарушений со стороны сотрудников военкоматов. По мнение инициаторов идеи, это усилит прозрачность работы ТЦК и поможет снизить градус насилия.