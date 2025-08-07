МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Эксперт: верификация клиентов каршеринга через Mos ID обезопасит аккаунты

Проверка пользователей каршеринга позволит ограничивать доступ к сервису нарушителям ПДД, а полиция сможет быстрее устанавливать участников ДТП.
Ян Брацкий 2025-08-07 16:19:18
Дальнейшая цифровизация сервиса каршеринга в Москве - логичный шаг к еще большей безопасности этой услуги. Таким мнением со «Звездой» поделился вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Речь о том, что с 1 сентября каршеринговые автомобили будут доступны водителям только после их верификации через Mos ID.

«Абсолютно ожидаемо было предложение использовать сервис мос.ру, а в перспективе и портал "Госуслуги", для верификации тех, кто садится за руль автомобиля каршеринга. Особых проблем мы здесь не наблюдаем. Я думаю, что мы будем двигаться к еще более безопасному каршерингу», - заверил Панарин.

По мнению вице-президента Национального автомобильного союза, московскому примеру последуют и другие регионы. Это поможет решить массу проблем, которые остались, особенно у небольших сервисов каршеринга, считает он.

«Это проблемы с передачей аккаунта, с контролем за документами людей, которые садятся за руль. Здесь необходимо предоставить еще и доступ со стороны ГИБДД, чтобы автоматически проверялось, есть ли у человека водительское удостоверение или нет через базу ГИБДД, сейчас это невозможно. Сейчас это возможно это только в ручном режиме, что никто не делает», - посетовал эксперт.

О нововведении в своем Telegram-канале ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что проверка пользователей каршеринга позволит ограничивать доступ к сервису тем, кто регулярно нарушает ПДД, а полиция сможет быстрее устанавливать личность водителя в случае ЧС или ДТП.

