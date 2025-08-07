Каршеринг с 1 сентября будет доступен только после верификации через Mos ID

В Москве с 1 сентября для использования каршеринга будет требоваться прохождение верификации через mos.ru, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Нововведение призвано сделать сервис более безопасным и снизить количество аварий на дорогах. Мера уже продемонстрировала свою эффективность, так как ранее ее ввели для курьеров и пользователей электросамокатов.

«Проверка пользователей каршеринга позволит нам в дальнейшем заранее ограничивать доступ к аренде для тех, кто регулярно нарушает ПДД, а правоохранительным органам быстрее устанавливать личность водителя в случае ЧС или ДТП», - пояснил Собянин в своем Telegram.

По его словам, подтверждение личности не займет много времени, это можно будет сделать онлайн.

Доступ к каршерингу будет ограничен до тех пор, пока водитель не верифицируется, сообщили в пресс-службе администрации Москвы. Это можно сделать уже сейчас, несмотря на то что требование вступит в силу 1 сентября.