Число жертв отравления алкоголем в Сочи выросло до 10 человек

Суд поместил двух подозреваемых в торговле некачественным спиртным в СИЗО на 1 месяц и 30 суток.
Ян Брацкий 2025-08-07 15:01:30
© Фото: IMAGOKarsten Eggert www.imago-images.de Global Look Press © Видео: Telegram/opskuban

Не менее десяти человек погибли после употребления некачественного алкоголя, купленного с рук на рынке в Сочи. Такие данные приводит Следственный комитет РФ.

«По предварительной информации установлено, что от отравления алкоголем, проданным обвиняемыми, погибли не менее 10 человек», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось, что двое жительниц Краснодарского края, задержанных по подозрению в торговле суррогатом, заключены под стражу. Это 71-летняя жительница курорта и ее предполагаемая напарница. В следственном изоляторе они проведут 1 месяц и 30 дней.

В материалах дела говорится, что ставший причиной гибели людей алкоголь изготавливался кустарным способом и не соответствовал требованиям безопасности. Сомнительную жидкость разливали по бутылкам и продавали под вином домашнего вина и чачи.

Накануне силовики нагрянули на рынок, где сбывалась алкогольная продукция. Все бутылки были изъяты, их содержимое направлено на экспертизу. Расследуется уголовное дело. 

