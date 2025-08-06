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Три человека погибли от алкогольного суррогата на Кубани

После употребления некачественного алкоголя несколько человек оказались в больнице с признаками острого отравления.
Ян Брацкий 2025-08-06 17:55:47
© Фото: МВД России © Видео: МВД России

Двое жительниц Краснодарского края задержаны по подозрению в отравлении граждан алкоголем. Подробности инцидента рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее информации, задержанные работали на местном рынке, параллельно торгуя спиртным домашнего приготовления.

«После его употребления несколько граждан были доставлены в медицинское учреждение с признаками токсического воздействия. Впоследствии трое из них скончались», - сообщила Волк.

Жертв может быть больше. В том числе, за счет туристов из других регионов, допустили в МВД РФ.

Оперативники изъяли сомнительную алкогольную продукцию и направили ее образцы на экспертизу. Возбуждено уголовное дело.

#Краснодарский край #Алкоголь #МВД #Трагедия #Уголовное дело #Рейд
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