Трамп рассказал о перспективах новых пошлин против Китая

Президент США Дональд Трамп допустил, что Америка может ввести дополнительные новые пошлины на импорт против Китая. Причиной является торговля Пекина с Россией. Об этом сообщает RT.

«Это может случиться», — ответил Трамп журналистам.

Американский лидер заявил, что тщательно следит за торговлей Китая с Россией. Подобные меры уже предприняты в отношении Индии и других стран.

Напомним, Трамп ввел дополнительную пошлину на импортируемые товары из Индии в 25% из-за торговли. В качестве причины такого шага власти США назвали продолжающиеся закупки Индией российской нефти. Америка не раз просили Индию отказаться от закупки нефти у России.