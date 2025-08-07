Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные опорные пункты с живой силой, пункт управления и площадку взлета дронов ВСУ на одном из направлений в зоне СВО в Луганской Народной Республике. За ударом наблюдали операторы беспилотников, обеспечивая высокую точность поражения, сообщает Минобороны России.

Артиллеристы действовали по целеуказанию расчетов БПЛА, которые в ходе разведки выявили тщательно замаскированную взлетно-посадочную площадку украинских беспилотников. Координаты передали в артиллерийский командный пункт. По ним «Гиацинты-Б» ударили осколочно-фугасными снарядами. Удалось уничтожить как технику, так и личный состав противника, а также боекомплект.

Этот удар серьезно снизил активность украинских дронов в данном секторе. Потеря пунктов управления и старта беспилотников ограничила возможности ВСУ вести разведку и наносить удары. Артиллеристы 25-й армии продолжают действовать в высоком темпе, сменяя огневые позиции после выполнения задач, чтобы избежать ответного огня и сохранить боеспособность.

