Расчеты «Гиацинтов» уничтожили точку взлета дронов противника в ЛНР

Ликвидация объекта привела к резкому снижению активности вражеских БПЛА на направлении.
2025-08-07 15:26:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные опорные пункты с живой силой, пункт управления и площадку взлета дронов ВСУ на одном из направлений в зоне СВО в Луганской Народной Республике. За ударом наблюдали операторы беспилотников, обеспечивая высокую точность поражения, сообщает Минобороны России.

Артиллеристы действовали по целеуказанию расчетов БПЛА, которые в ходе разведки выявили тщательно замаскированную взлетно-посадочную площадку украинских беспилотников. Координаты передали в артиллерийский командный пункт. По ним «Гиацинты-Б» ударили осколочно-фугасными снарядами. Удалось уничтожить как технику, так и личный состав противника, а также боекомплект.

Этот удар серьезно снизил активность украинских дронов в данном секторе. Потеря пунктов управления и старта беспилотников ограничила возможности ВСУ вести разведку и наносить удары. Артиллеристы 25-й армии продолжают действовать в высоком темпе, сменяя огневые позиции после выполнения задач, чтобы избежать ответного огня и сохранить боеспособность.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#в стране и мире #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #СВО
