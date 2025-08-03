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Врач допустил появление в России вируса чикунгунья

В России вирус чикунгунья не зарегистрирован, так как нет насекомых, которые могли бы его переносить.
Дарина Криц 2025-08-03 14:23:01
© Фото: Cadu RolimKeystone Press Agency Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Лихорадка чикунгунья, распространяющаяся в южных районах Китая, возникает из-за одноименного вируса, который распространяют инфицированные комары. В России же нет такого вируса, который бы переносили эти насекомые. Но допустима ситуация, когда в нашу страну это заболевание привезут извне. Об этом «Звезде» рассказал главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

«У нас нет такого вируса, который переносится комарами и вызывает проявление инфекции, температуру, интоксикацию, высыпание и, соответственно, может давать осложнение на суставы, на сердце, на мозг. С учетом того, что туристический поток в Китай из России есть, то вполне возможен завоз болезни на территорию нашей страны», - уточнил собеседник телеканала.

Говоря о способах передачи инфекции человеку, врач Осипов пояснил, что это происходит через укус уже зараженного комара. Напрямую от человека к человеку заражение маловероятно. Симптомы могут быть разными, но во всех случаях важно проводить диагностику.

Так, у заразившегося может подняться температура до 40 градусов, появиться сыпь и начаться боль в животе и суставах. Китайские власти зарегистрировали почти три тысячи новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья в период с 20 по 26 июля в городе Фошань.

Прежде Российский союз туриндустрии (РСТ) предупредил, что на турецких побережьях появилась опасная бактерия. У Мраморного, Эгейского и Средиземного морей обнаружили ДНК таких бактерий, как Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus.

#Китай #Россия #здоровье #инфекция #болезнь #наш эксклюзив #завозные случаи #Вирус чикунгунья
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