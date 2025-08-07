МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Мединский обнаружил в списке украинских пленных своего однофамильца

Это подтверждает единство народов России и Украины.
Виктория Бокий 2025-08-07 00:22:02
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Globallookpress

Помощник президента России, глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский рассказал, что обнаружил в списке солдат ВСУ для обмена своего однофамильца. Этой новостью он поделился в своем Telegram-канале.

Мединский предположил, что этот солдат ВСУ может быть не просто его однофамильцем, а даже дальним родственником.

«Мединский Олег Анатольевич <…> Однофамилец. Или, может, дальний родственник», - говорится в сообщении.

Это подтверждает единство народов России и Украины, подчеркнул помощник российского лидера.

Ранее сообщалось, что Киев отказывается от 1000 своих военнопленных, которые содержатся в России. Именно по этой причине, по словам Мединского, второй обмен шел так тяжело, а третий до сих пор не начался.

