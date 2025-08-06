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Мединский подтвердил отказ Киева от 1000 своих пленных

По этой причине второй обмен военнопленными шел так тяжело, а третий до сих пор не начался, уточнил Владимир Мединский.
Ян Брацкий 2025-08-06 20:41:55
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Киевский режим отказывается от 1000 своих военнопленных, которые содержатся в России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил помощник президента и глава российской переговорной группы Владимир Мединский.

Именно по этой причине, отметил он, второй обмен военнопленными шел так тяжело, а третий до сих пор не начался.

«Увидел в списке: Мединский Олег Анатольевич <...> однофамилец, или, может дальний родственник. Опять подтверждается: мы один народ», - написал Мединский.

Помощник главы государства напомнил, что Россия никогда не занималась разделением своих попавших в плен военнослужащих на I и II сорта.

Напомним, в рамках переговоров в Стамбуле второго июня Россия и Украина договорились об обмене военнопленными по формуле «всех на всех» для двух категорий - тяжело раненых и больных, а также бойцов младше 25 лет.

#Киев #ВСУ #пленные #Мединский #обмен
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