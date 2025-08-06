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Путин открыл новые объекты в российских регионах в преддверии Дня строителя

Глава государства открыл объекты в Дагестане, Челябинской и Брянской областях, Пермском и Хабаровском краях.
Ян Брацкий 2025-08-06 20:06:26
© Фото: ТРК «Звезда»

Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых инфраструктурных и социальных объектов в ряде регионов страны. Церемонию приурочили к Дню строителя, который в этом году отмечается 10 августа. Одобрения главы государства сегодня ждали в Дагестане, Челябинской и Брянской областях, Пермском и Хабаровском краях.

Путин принял несколько образовательных объектов: школу и детский сад в Дагестане и Челябинской области. Оба учреждения распахнут свои двери уже в этом учебном году. Жители Перми теперь смогут посетить новый зоопарк на площади в 25 гектаров. Горожане также увидят акватеррариум и контактный зоопарк.

В Комсомольске-на-Амуре завершены работы в рамках второго этапа строительства набережной реки Амур. Прогулочная зона длиной в 2,8 километра уже начала принимать первых посетителей.

В Брянской области завершился капремонт путепровода через ж/д пути в городе Унеча на автодороге «Брянск-Новозыбков-Унеча». Движение по нему запустят сразу после открытия.

Незадолго до церемонии принятия инфраструктурных объектов вице-премьер Марат Хуснуллин доложил главе государства о темпах строительства на воссоединенных территориях.

#Россия #Путин #Кремль #инфраструктура #день строителя
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