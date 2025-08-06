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Хуснуллин доложил Путину о строительстве в новых регионах до 2030 года

Сегодня на воссоединенных территориях активно работают 41 федеральное ведомство и 26 государственных компаний.
Ян Брацкий 2025-08-06 19:40:20
© Фото: Надежда Чичерова, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал президенту Владимиру Путину, как ведется строительство в воссоединенных регионах. По его словам, сегодня это одна из самых больших строек, которая объединила федеральных, региональных заказчиков и регионы-шефы.

«Мы составили план дорожной деятельности на шесть лет вперед с указанием каждой дороги и даже улиц в опорных пунктах. Эта работа системно выстроена, жители четко знают, где, когда будет что построено к 2030 году», - доложил Хуснуллин.

Строительством на воссоединенных территориях сегодня занимаются 41 федеральное ведомство и 26 государственных компаний.

В воссоединенных регионах активно интегрируется и успешно реализуется программа социально-экономического развития, уточнил Марат Хуснуллин.

Президент Владимир Путин заслушав доклад вице-премьера поблагодарил строителей за самоотверженные усилия по восстановлению новых регионов РФ. Несмотря на сложную обстановку, строится и ремонтируется жилье, возводятся производственные мощности, транспортная и коммунальная инфраструктура.

#Путин #строительство #хуснуллин #новые регионы
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